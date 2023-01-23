Кримінал

СБУ затримала російського агента, який намагався влаштуватися до Сумської ОВА

23 Січня 2023 10:59
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сбу

Служба безпеки України заявляє, що в результаті багатоетапної спецоперації у Сумах затримано агента Федеральної служби безпеки Росії, який отримав вороже завдання влаштуватися до Управління оборонної роботи обласної військової адміністрації.

У випадку успішного проникнення до лав держустанови він мав приховано збирати секретну інформацію про систему захисту регіону в умовах збройної агресії РФ, зазначають у спецслужбі.

Отримані відомості чоловік планував передавати ворогу через закриті канали електронного зв’язку з використанням заздалегідь відпрацьованих умовних символів.

Однак співробітники СБУ завадили цим намірам – викрили російського агента, задокументували його злочинні дії і затримали біля адміністративної будівлі місцевої ОВА.

За даними слідства, зрадником виявився мешканець обласного центру, якого ФСБ завербувало перед початком повномасштабного вторгнення.

“Зловмисник погодився на співпрацю з агресором через свої прокремлівські переконання та грошову винагороду.

Після 24 лютого 2022 року за вказівкою російської спецслужби він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони на території регіону. Для цього об’їжджав територію та приховано спостерігав за підрозділами українських військ.

Крім того він збирав персональні дані місцевих правоохоронців та їхніх родин.

Щоб максимально убезпечити російського агента від викриття, окупанти розраховувались за його “послуги” криптовалютою”, – повідомили в СБУ.

Контррозвідка СБУ запобігла агентурному проникненню ворога до органів державної влади на північному сході України.

Під час обшуку за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили російський паспорт, мобільні телефони та комп’ютерну техніку з доказами розвідувально-підривної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав зловмиснику міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Спецоперацію з викриття ворожого агента проводили співробітники Служби безпеки Сумської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.


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