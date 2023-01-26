Кримінал

СБУ затримала російського агента, який коригував ракетні удари по Лиману

26 Січня 2023 11:32
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сбу

Служба безпеки України викрила ще одного помічника окупантів, який наводив ракетні удари по школі та лікарні у Лимані на Донеччині.

Про це повідомили в пресцентрі Служби безпеки України.

Як кажуть у спецслужбі, зловмисником виявився місцевий житель, який після деокупації міста встановив контакт з російськими спецслужбами і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. За вказівкою росіян чоловік збирав інформацію про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території району, зазначає СБУ.

За даними спецслужби, чоловік передавав окупантам локації місцевих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичних підприємств. Це він робив через свою знайому, яка проживає на тимчасово захопленій частині Луганщини і перебуває у полі зору спецслужб рф.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали російського агента на спробі чергової передачі розвідданих через месенджер.

Під час обшуку у затриманого виявили телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.


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