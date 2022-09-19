Кримінал

СБУ затримала на Донеччині “законсервованих” диверсантів з угруповання “Мотороли”

19 Вересня 2022 10:38
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У ході стабілізаційних заходів у прифронтових районах сходу Служба безпеки викрила двох бойовиків терористичної організації «днр».

Зловмисників затримано у Покровську на Донеччині, куди вони приховано прибули для проведення розвідувально-підривної діяльності проти Сил оборони України.

У затриманих вилучено посвідчення учасників незаконних збройних формувань та арсенал автоматичної зброї і боєприпасів, замаскованих у спеціально облаштованих схронах.

За даними слідства, зловмисниками виявились двоє місцевих жителів, які у 2014 році приєднались до лав терористичних угруповань «Восток» і «Славянская брігада». Під керівництвом ватажка з позивним «Моторола» вони брали активну участь у бойових діях проти українських військ поблизу Краматорська.

Також перебуваючи у складі ворожих мінометних розрахунків, бойовики прикривали відступ зі Слов’янська підрозділів терориста Стрєлкова.

До початку повномасштабного вторгнення агресори «перекинули» обох зловмисників на підконтрольну українській владі територію регіону. Там вони перебували в «режимі очікування» подальших завдань від своїх російських «кураторів» і намагались переховуватись серед місцевих жителів.


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