СБУ затримала агентів ФСБ, які наводили ракетні удари на лікарні у південних регіонах

Правоохоронці затримали та повідомили про підозру агентам ФСБ, які збирали інформацію про місця перебування ЗСУ та координати критичної інфраструктури, зокрема місцевих лікарень.

Про це повідомляють Офіс генерального прокурора та Служба безпеки України.

За даними спецслужби, підозрюваними виявились місцеві жителі, які після початку повномасштабного вторгнення пішли на співпрацю з ФСБ рф. СБУ повідомляє про шістьох затриманих, а прокуратура — про чотирьох.

Правоохоронці розповідають, що один з затриманих під виглядом волонтера прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані для окупантів. Всі інші об’їжджали прифронтову місцевість, де збирали та передавали ворогу координати критичної інфраструктури, соціальних установ та лікарень, повідомляють в СБУ.

Слідчі встановили, що саме за їх «наводкою» окупанти обстріляли медичні заклади у Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

За успішно виконане вороже завдання підозрювані отримували гроші. Сума залежала від важливості об’єкта та складності збору інформації про нього, пишуть спецслужби. Для комунікації використовували спеціально створений анонімний Telegram-канал. У разі захоплення південних регіонів України окупанти обіцяли своїм поплічникам «посади» в окупаційних адміністраціях рф.

Співробітники СБУ затримали російських агентів під час того, як вони намагались виконати чергове завдання від ворога.

Під час обшуків правоохоронці виявили телефони із доказами листування з окупантами та банківські картки, на які надходила «винагорода» від агресора.

На підставі зібраних фактів правоохоронці повідомили агентам про підозру у поширенні інформації про направлення, переміщення або розміщення ЗСУ (ч. 3 ст. 114-2 ККУ) та у держзраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу). Суд відправив їх під варту. Затриманим може загрожувати 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.