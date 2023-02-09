Кримінал

СБУ викрила українську продовольчу корпорацію, яка фінансувала «фонд» Пушиліна

9 Лютого 2023 14:07
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сбу

Служба безпеки України заблокувала у Дніпропетровській області українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію “ДНР”.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Повідомляється, що у компанії була частина активів на тимчасово окупованій території Донецької області і вона сплачувала “податки” терористам. Так, підприємство перерахувало у “бюджет ДНР” понад 4 млн у гривневому еквіваленті.

СБУ повідомляє, що ця корпорація здійснювала “відрахування” до “фонду” терориста Дениса Пушиліна на підтримку російських угруповань.

За матеріалами слідства, організатором незаконної діяльності був власник компанії, що була створена на початку 2000 років у Донецькій області. Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних областях України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну Україні територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення РФ – у Дніпропетровську область. Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України.

Зазначається, що власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували в окупованих районах.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії у Дніпропетровській області, а також у помешканнях фігурантів правоохоронці виявили:

  • фінансово-господарську документацію;
  • чорнові записи;
  • комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження за ст. 110-2 Кримінального кодексу, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.


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