СБУ викрила банду рекетирів, які вибивали гроші з військового

На Житомирщині затримали лідерів та учасників злочинного угруповання, які вимагали 190 тисяч гривень від військовослужбовця.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“У разі відмови сплатити гроші зловмисникам вони погрожували вбити вагітну дружину потерпілого. За результатами поліцейської спецоперації затримано 8 фігурантів”, – йдеться у повідомлені.

За даними слідства, організували злочинну діяльність двоє “кримінальних авторитетів”. Вони ж залучили осіб з кримінальним досвідом.

За оперативними даними, до її складу входили жителі Коростишівської міської ОТГ віком 22-35 років, зазначають у прокуратурі.

Силою та погрозами фізичної розправи учасники банди примушували мешканців регіону сплачувати їм гроші. Для залякування потерпілих навіть облаштували кілька так званих “катівень” у Коростишеві, в яких з ними “працювали”.

В одного з потерпілого – військовослужбовця з Житомира – учасники злочинного угруповання вимагали 190 000 гривень неіснуючого боргу. Спочатку назвали меншу суму, при зустрічах щоразу додавали відсотки. У разі відмови сплатити зловмисникам гроші погрожували покалічити, а потім вбити вагітну дружину військовослужбовця.

Коли грошей не отримали, доставили військового за місцем проживання одного з учасників групи. Завдали йому численних побоїв із застосуванням спортивного знаряддя. Якщо вимоги не виконає – обіцяли фізичну розправу.

В іншому випадку вони вимагали 70 тисяч гривень у жителя Коростишева. Після погроз чоловік був змушений передати вимагачам частину “боргу”, зазначають у прокуратурі.

Для знешкодження діяльності угруповання та затримання його учасників правоохоронці провели спецоперацію. В результаті затримали 8 осіб – лідерів та активних учасників організованої злочинної групи – під час передачі їм чергового “траншу”.

Окрім того, за місцями проживання та автівках фігурантів вилучили понад 100 тисяч гривень, майже 6000 євро, зброю, наркотичні речовини, мобільні телефони, банківські картки, “чорнові” записи інші речі, що мають значення для досудового розслідування.

Вісьмом учасникам угруповання повідомлено про підозри, залежно від ролі та участі у злочинній діяльності, кажуть у ДСР.

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів. У межах кримінального провадження триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності усіх учасників угруповання.