Кримінал

СБУ спіймала агента, який шукав для росіян позиції «Нептунів»

7 Грудня 2022 20:42
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сбу

Служба безпеки України затримала в Одесі агента, якому росіяни доручили шукати можливі бойові позиції протиповітряної оборони та українських берегових ракетних комплексів «Нептун».

Про це йдеться на сайті СБУ.

За даними правоохоронців, зловмисник збирав розвіддані про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на території міста. Його також цікавила інформація про розташування блокпостів, укріпрайонів та специфіки захисту енергогенеруючих об’єктів на півдні України.

Ці дані росіяни хотіли використати для ракетних ударів по місту. Після прильотів по міській інфраструктурі агент доповідав своїм кураторам про результати, стверджує СБУ.

Українська спецслужба затримала зловмисника під час спроби чергової передачі ворогу закритих відомостей.

Слідчі з’ясували, що затриманим є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення вийшов на спецслужби рф і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. Він контактував з росіянами через анонімні месенджери та соцмережі, зокрема передавав їм координати об’єктів.

Під час обшуків у зловмисника знайшли мобільний телефон і ноутбук із доказами законспірованого листування з окупантами. Чоловікові повідомили підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.


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