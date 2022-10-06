СБУ повідомила про підозру шістьом колаборантам, які добровільно співпрацювали з військами РФ на Харківщині

СБУ повідомила про підозру шістьом колаборантам, які, за версією слідства, добровільно співпрацювали з російськими окупантами. Підозру оголосили депутатам та представникам окупаційних адміністрацій.

Йдеться про представників Липецької громади, Куп’янська, Вовчанська та Ізюма, повідомляє СБУ.

Один з депутатів Липецької громади допомагав вивезти зерно з території Харківщини до РФ.

“Задокументовано злочинні дії двох депутатів Липецької сільської ради. Обидва посадовці підтримали загарбників. За таку “лояльність” представники країни-агресора призначили своїх поплічників до лав місцевої окупаційної адміністрації. Там один з них займався організацією збору та незаконним вивезенням українського зерна з території регіону до РФ”, — йдеться у повідомленні.

Обом депутатам повідомили про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує позбавленням волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Крім того, СБУ виявила колишнього працівника поліції Чугуївського району, який перейшов на бік окупантів та працював у так званому відділку поліції в окупованому Вовчанську.

“Перебуваючи на “посаді”, зловмисник брав активну участь у незаконному переслідуванні місцевих жителів та вчиненні проти них репресій. На підставі зібраних доказів йому заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України”, — повідомляє СБУ.

Силовики розшукують його, аби притягти до кримінальної відповідальності.

У державній зраді також підозрюють колишнього керівника підрозділу і двох інспекторів Куп’янського та Ізюмського відділів Головного управління Державної податкової служби.

“Після захоплення міст чиновниці погодились увійти до складу окупаційної адміністрації, де виконували фіскальні функції для наповнення “бюджету” окупантів. Зокрема, вони займались незаконним адмініструванням “податків і зборів” з місцевих жителів, у тому числі підприємців”, — повідомили у відомстві.

Двом підозрюваним обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.