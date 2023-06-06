Кримінал

СБУ повідомила про підозру пропагандистці Вітязєвій

6 Червня 2023 18:20
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сбу

Служба безпеки України повідомила про підозру пропагандистці Юлії Лозановій. Вона активно виправдовувала Росію за підрив Каховської ГЕС.

Як зазначають правоохоронці, уродженка Одеси, прокремлівська блогерка Юлія Лозанова, більш відома під псевдонімом Юлія Вітязєва, була однією з перших, хто виправдовував росіян після підриву Каховської ГЕС.

“Для цього московська блогерка опублікувала відповідні повідомлення на власному Телеграм-каналі, що налічує майже 100 тисяч підписників”, – уточнюють у СБУ.

Жінка переїхала до Росії ще у 2015 році і почала активно розповсюджувати фейки щодо ситуації в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення вона використала всі доступні їй майданчики для підтримки агресії РФ. Лозанова також займається збором коштів на потреби окупантів.

Правоохоронці розповідають, що зловмисниці загрожує до 12 років ув’язнення.


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