СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Фуксу

Служба безпеки України викрила підсанкційного бізнесмена Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.

Правоохоронці заявляють, що встановили, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.

Як свідчать матеріали розслідування, холдинг бізнесмена підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках.

Ділки за безцінь викуповували у банківських установ “кредитні зобов’язання” цих об’єктів, що надавало змогу втручатися у їхню господарську діяльність.

Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства.

Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних “замовників” через складні фінансові махінації, зазначають у пресслужбі. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.

У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків державі сягає майже 100 млн грн, вказують у спецслужбі.

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру в ухилянні від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів).

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми.

Частину арештованих активів вже передано в управління АРМА.