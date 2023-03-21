СБУ повідомила про підозру “очільнику” ЗАЕС та блогеру Артемію Лебедєву, який туди приїджав

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборанту-«главі» Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до окупації Енергодара був там заступником головного інженера. А також російському блогеру Артемію Лебедєву.

Про це СБУ заявила у вівторок, 21 березня.

За даними правоохоронців, Чернічук добровільно пішов на співпрацю з Росією і запропонував свою допомогу у війні проти України. Після захоплення ЗАЕС він погодився очолити створену на її базі фейкову «експлуатуючу організацію АЕС», яка фактично підпорядковується Росатому. Також Чернічук заперечував російським пропагандистам обстріли української АЕС окупаційними військами РФ.

«На цій „посаді“ він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми рф», — розповіли у відомстві.

Окрім цього, СБУ задокументувала незаконний візит на територію ЗАЕС у червні 2022 року російського блогера Артемія Лебедєва, який перебуває під санкціями України. Там він вдізняв замовний репортаж для кремлівських ресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та «розганяв» його у соцмережах.

Також слідчі викрила на співпраці з росіянами колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС. За їхніми словами, він причетний до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

СБУ повідомила всім фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

псевдоглаві ЗАЕС — ч. 1 ст. 111−2 (пособництво державі-агресору);

блогеру — ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ексзаступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони — за обома згаданими вище статтями.