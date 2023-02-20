СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви московського патріархату митрополиту Феодосію.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, які порушують рівноправність громадян.

Правоохоронці з’ясували, що під його керівництвом адміністратор сайту єпархії розміщував матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких «patriarchia.ru» та «pravmir.ru». На цих російських сайтах популяризували кремлівський режим.

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач та друковані матеріали.