Кримінал

СБУ повідомила про підозру керівнику Черкаської єпархії УПЦ (МП)

20 Лютого 2023 12:19
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сбу

Правоохоронці повідомили про підозру керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви московського патріархату митрополиту Феодосію.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

За даними слідства, митрополит у публічних висловлюваннях серед священнослужителів і вірян та в офіційних коментарях поширював заклики, які порушують рівноправність громадян.

Правоохоронці з’ясували, що під його керівництвом адміністратор сайту єпархії розміщував матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ, серед яких «patriarchia.ru» та «pravmir.ru». На цих російських сайтах популяризували кремлівський режим. 

Під час обшуків за місцем проживання митрополита та у приміщенні єпархії правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, мережеве сховище даних та зовнішній накопичувач та друковані матеріали.


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