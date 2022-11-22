СБУ повідомила про підозру двом залізничникам з Харківщини

СБУ повідомила про підозру у колабораціонізмі двом колишнім керівникам структурного підрозділу Південної залізниці на Харківщині. Одного з них затримали, інший — втік до РФ.

За версією слідства, посадовці “Укрзалізниці” допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з РФ, повідомляє пресслужба відомства.

“Під час окупації регіону вони керували стратегічно важливим залізничним вузлом у Куп’янську, через який окупанти вивозили українське зерно”, — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, підозрювані є жителями смт Куп’янськ-Вузловий. Підозрювані залізничники почали співпрацювати з російськими окупантами на початку повномасштабного вторгнення.

“У липні 37-річний чоловік обійняв посаду начальника підрозділу Служби експлуатації (руху) т. зв. підприємства “Куп’янська залізниця”, створеного окупаційною владою. В свою чергу, 50-річний чоловік обійняв посаду його заступника”, — уточнюють у прокуратурі.

“На цих посадах колаборанти допомагали ворогу підтримувати залізничне сполучення з країною-агресором, а також слідкували за ефективним використанням рухомого складу в інтересах окупантів”, — повідомляє СБУ.

За інформацією слідства, 37-річний підозрюваний втік до РФ під час осіннього контрнаступу. Його планують оголосити в розшук. Про підозру йому повідомили заочно.

Іншого підозрюваного затримали, йому інкримінують колабораційну діяльність, а саме ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Якщо провину чоловіків доведуть в суді, їм загрожує штраф або позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади до 15 років та з конфіскацією майна.