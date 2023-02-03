Кримінал

СБУ підозрює посадовців Міноборони у розкраданнях при будівництві казарм для ЗСУ

3 Лютого 2023 18:25
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сбу

Правоохоронці оголосили підозру посадовцю Міністерства оборони України, оскільки вважають його причетним до розкрадання при будівництві казарм для ЗСУ.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“До оборудки причетні колишній керівник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ та старший офіцер відділу технічного нагляду за будівництвом вказаної установи”, – йдеться у повідомленні.

СБУ зазначає, що саме вони є організаторами механізму розкрадання понад 5 млн грн на будівництві казарм для військовослужбовців на території Миколаївського гарнізону. Для реалізації оборудки керівник управління уклав декілька договорів з комерційною структурою на виконання ремонтно-будівельних робіт.

“Згідно з підписаними документами підрядник мав здійснити капітальний ремонт покрівлі, інженерних мереж електропостачання, водопроводу та каналізації у житлових спорудах. Втім, відповідні роботи комерсанти виконали не в повному обсязі, а перераховані бюджетні гроші учасники схеми вивели у тінь”, – додали в СБУ.

Казарми залишились непридатними для проживання військовослужбовців, а будівельно-технічна та економічна експертизи підтвердили факти злочинної діяльності. Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях Головного управління майна та ресурсів Міноборони, яке наразі є правонаступником Головного квартирно-експлуатаційного управління, та за адресами проживання дев’ятьох фігурантів у Києві та Вінниці. Під час них було вилучено фінансово-господарську документацію з доказами оборудки.

Працівнику відділу технічного нагляду за будівництвом Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ повідомлено про підозру у зловживанні владою або службовим становищем. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.


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