Кримінал

СБУ перевірила монастир УПЦ (МП) на Закарпатті, в якому закликали до “пробуждения матушки-Руси”

1 Грудня 2022 13:20
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сбу

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні (безпекові) заходи, які проводила на території Свято-Кирило-Мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Понад 20 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа.

Співробітники СБУ знайшли велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів. Більшість літератури – авторства російських діячів і видана російськими друкарнями.

“Серед виявленого правоохоронцями – книжки ксенофобського змісту з образливими вигадками про інші національності та релігії. У знайдених брошурах заперечується право України на незалежність, і наголошується, що росію, Україну та білорусь “нельзя разделить”.

Попри заборону керівника єпархії в монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха рпц кирила гундяєва, який “благословив” російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану “пам’ятку”, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори – залякували “бути відстороненим від усякого священства”, – йдеться в повідомленні.

Також під час заходів СБУ знайшла тексти проросійських пісень, якими прославляли “русскую землю” і закликали до “пробудження матушки-Руси”.

Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.

Зазначені безпекові заходи відбувалися у межах чинного законодавства.


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