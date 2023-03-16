Кримінал

СБУ нейтралізувала 3 схеми ухилення від мобілізації: серед затриманих – чиновник Міноборони

16 Березня 2023 17:34
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сбу

Правоохоронці заблокували ще три схеми ухилення українських громадян від мобілізації в умовах війни. Серед затриманих є чиновник Міноборони України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду за межі України.

У Києві співробітники СБУ спільно з ДБР затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України, який організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку. Для реалізації злочинного механізму він використовував свої зв’язки в Територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у декількох регіонах.

В Закарпатській області викрито двох мешканців Берегівського району. Один із фігурантів – раніше засуджений за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Зловмисники планували перевозити своїх «клієнтів» поза встановленими пунктами пропуску на власних авто.

У Львівській області затримано трьох ділків, які пропонували “ухилянтам” втекти за кордон як водії міжнародних перевезень.

У ході слідчо-оперативних дій на території декількох областей України повідомлено про підозру п’ятьом організаторам оборудок за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до протиправної діяльності.


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