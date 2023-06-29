Кримінал

СБУ ліквідувала підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для “легалізації” росіян в Україні та ЄС

29 Червня 2023 13:30
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сбу

Служба безпеки України ліквідувала підпільну типографію, де виготовляли фальшиві паспорти для легалізації росіян в Україні та ЄС.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

“СБУ спільно з Нацполіцією заблокувала ще одну міжрегіональну схему виготовлення і продажу підроблених документів України. У результаті комплексних заходів у декількох областях нашої держави викрито організатора оборудки й трьох його поплічників”, — йдеться у повідомленні.

Ділки пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів і державні акти права власності на землю.

В СБУ зазначають, що серед клієнтів були громадяни Росії, які на підставі фейкових документів намагалися “легалізуватися” в Україні або виїхати до Євросоюзу.

“Вартість підробки залежала від складності документа і терміновості його виготовлення. Так, наприклад, за одну фейкову ID-картку громадянина України ділки просили 1,1 тисячі доларів, а фейкове посвідчення водія продавали за 600 доларів. При цьому, щомісяця зловмисники виконували від 100 і більше “замовлень”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, вони виготовляли фіктивні висновки медкомісій щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я. Таку послугу ділки оцінювали від 5 до 10 тисяч доларів.

Під час понад 150 обшуків у підпільному “цеху”, а також за адресами проживання і роботи фігурантів у Київській, Рівненській, Харківській, Одеській і Закарпатській областях виявлено:

  • бланки фальшивих документів;
  • обладнання для виготовлення підробок та нанесення на них голографічних захисних елементів;
  • печатки та штампи, які використовували в незаконній діяльності.

Наразі організатору схеми, його “кур’єру” з Бучі (Київська обл.), а також двом спільникам з Рівного і Харкова повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

“Двоє із вищевказаних фігурантів уже перебувають під вартою. Також планується повідомлення про підозру ще одному учаснику схеми із Рівного і нотаріусу з Харкова. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років в’язниці”, — йдеться у повідомленні.


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