Кримінал

Розвідував оборону Південноукраїнської АЕС: СБУ затримала інформатора російських спецслужб

26 Червня 2023 10:13
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сбу

СБУ затримала інформатора РФ, який збирав розвіддані про оборону Південноукраїнської АЕС. Це вже другий викритий агент російських спецслужб, що «полював» за цим стратегічним об’єктом у 2023 році.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба залучила до співпраці у травні цього року.

У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів.

Зловмисник збирав та передавав ворогу інформацію про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, які охороняють Південноукраїнську атомну електростанцію.

Російські «куратори» платили гроші за виконання своїх завдань. За попередніми оцінками, фігурант отримав від ворога загалом майже 9 тис. грн за виконання попередніх завдань.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спроби передати координати і фотографії одного з військових об’єктів. У затриманого вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння, бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань) Кримінального кодексу України.


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