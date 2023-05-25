Кримінал

Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища: три селища під загрозою підтоплення

25 Травня 2023 20:29
42
читать на русском →

Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища у Донецькій області. Тепер під загрозою підтоплення опинилися три селища.

Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Російська окупаційна армія з початку широкомасштабного вторгнення постійно обстрілювала Карлівку, завдаючи удари саме по греблі, нехтуючи тим, що від цих дій постраждають передусім цивільні”, – йдеться у заяві.

За словами Кириленка, під загрозою підтоплення опинилися селища Галицинівка, Желанне-1 та Желанне-2. Глава області додав, що до такого розвитку подій всі були готові, а тому оперативні та рятувальні служби вже почали діяти за чітко визначеним алгоритмом.

“Громади, які знаходяться у зоні ймовірного підтоплення, попереджені. За потреби буде розпочато евакуацію цивільного населення”, – додав Кириленко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Травня 2023 20:10
76

F-16 для України. Остін озвучив домовленість “Рамштайну”
25 Травня 2023 21:11
9

Парламент Британії визнав Голодомор геноцидом українського народу
25 Травня 2023 20:29
42

Росіяни зруйнували греблю Карлівського водосховища: три селища під загрозою підтоплення
25 Травня 2023 19:31
67

Під Мелітополем нацгвардійці поцілили два Су-25, один штурмовик знищено
25 Травня 2023 19:15
17

Окупанти вели безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки та Красногорівки, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Дрессировщик в ответе за свою бешеную собаку
Юрій ЛУЦЕНКО

Грайте того лисого ворона, грайте того плєшфюрера!
Александр КИРШ

Ведьма
Александр КИРШ

Трам-пам-пам? Трамп-ам-ам!
Мартін БРЕСТ

Он умрёт сегодня
Сергій ПРИТУЛА

Сьогодні вночі ми могли не прокинутись
усі думки