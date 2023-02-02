Росіяни знімають відео сексуального характеру з викраденими українськими дітьми – омбудсмен

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що росіяни займаються викраденням українських дітей і знімають потім з ними відео сексуального характеру.

Про це Лубінець написав у Телеграмі.

«Із телеграм каналів стало відомо, що росіяни викрадають українських дітей і знімають з ними відео сексуального характеру. «Розцінки» сягають сотні тисяч рублів. Наприклад, за хлопчика, який «скоро піде до школи», пропонують 250 тис рублів (130 тис грн). У переписці вказано, що діти з України та не мають родичів. Неможливо словами описати весь спектр емоцій. російська федерація підступно викрадає, вбиває, депортує та ґвалтує наших дітей. Як взагалі таке можливо в сучасному світі?!» – написав Лубінець.

Він закликав Кіберполіцію, Національну поліцію та Офіс Генпрокурора вжити належних заходів реагування, щоб знайти і покарати винних, а постраждалих дітей повернути додому.