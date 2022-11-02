Кримінал

Росіяни зазнають значних втрат: ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та “приземлили” літак

2 Листопада 2022 09:53
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війна

Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 73 370 військових.

Загальні бойові втрати противника на 2 листопада орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 73370 (+800);
  • танків – 2714 (+16);
  • бойових броньованих машин – 5525 (+24);
  • артилерійських систем – 1733 (+3);
  • РСЗВ – 387 (+4);
  • засоби ППО – 198 (+1);
  • літаків – 277 (+1);
  • вертольотів – 258 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23);
  • крилаті ракети – 397 (+0);
  • кораблі/катери – 16 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10);
  • спеціальна техніка – 154 (+0).

За добу найбільші втрати окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.


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