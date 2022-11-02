Росіяни зазнають значних втрат: ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та “приземлили” літак

Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 73 370 військових.
Загальні бойові втрати противника на 2 листопада орієнтовно склали:
- особового складу – близько 73370 (+800);
- танків – 2714 (+16);
- бойових броньованих машин – 5525 (+24);
- артилерійських систем – 1733 (+3);
- РСЗВ – 387 (+4);
- засоби ППО – 198 (+1);
- літаків – 277 (+1);
- вертольотів – 258 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23);
- крилаті ракети – 397 (+0);
- кораблі/катери – 16 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10);
- спеціальна техніка – 154 (+0).
За добу найбільші втрати окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.
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