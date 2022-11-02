Кримінал

Росіяни зазнають значних втрат: ЗСУ ліквідували ще 800 окупантів та “приземлили” літак Минулої доби українські військові знищили кілька одиниць ворожої авіації та ліквідували ще 800 російських солдатів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 73 370 військових. Загальні бойові втрати противника на 2 листопада орієнтовно склали: особового складу – близько 73370 (+800);

танків – 2714 (+16);

бойових броньованих машин – 5525 (+24);

артилерійських систем – 1733 (+3);

РСЗВ – 387 (+4);

засоби ППО – 198 (+1);

літаків – 277 (+1);

вертольотів – 258 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1438 (+23);

крилаті ракети – 397 (+0);

кораблі/катери – 16 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 4153 (+10);

спеціальна техніка – 154 (+0). За добу найбільші втрати окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Поділитися:



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