Кримінал

Росіяни вночі випустили по Нікопольщині півсотні снарядів

27 Січня 2023 08:32
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війна

У ніч на 27 січня Нікопольський район Дніпропетровщини потерпав від російських обстрілів. Ворожі війська випустили півсотні снарядів.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

“Чергову неспокійну ніч пережила Нікопольщина, остання загроза артобстрілу тривала в районі майже 12 годин. Тамтешню Мирівську громаду окупанти атакували кілька разів поспіль з РСЗВ, випустивши по ній зо півсотні снарядів”, – написав він.

Унаслідок обстрілів пошкоджено магазин, пекарню, салон краси. Також зачепило з десяток житлових будинків та господарських споруд, газогони, лінії електропостачання.

Люди неушкоджені. Фахівці обстежують території.

Більше ворожих атак по громадах Дніпропетровщини не зафіксовано.


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