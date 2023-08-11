Кримінал

Росіяни вдарили по житловому будинку у Херсонській області

11 Серпня 2023 09:16
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Російські війська зранку 11 серпня вкотре атакували Херсонську область. Цього разу під обстріл потрапило село Комишани, а також Берислав.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

“Армія РФ з самого ранку атакує Херсонщину. Близько 4:00 у Комишанах ворог ударив по житловому будинку”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 роки. Каретою “швидкої” постраждалих шпиталізували, наразі їм надається необхідна допомога.

Окрім того, о 8:00 росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Постраждалих немає.


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