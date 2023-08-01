Росіяни продовжують обстрілювати Харківщину авіабомбами

Російська армія близько 11:00 1 серпня завдала ударів по селищу Першотравневе Борівської громади.

Про це “Суспільне Харків” розказав керівник Борівської СВА Олександр Тертишний.

“За даними нашої поліції, це були два удари авіабомбами ФАБ-250. На жаль, загинула одна жінка похилого віку, наразі уточнюється ще її вік. Ще один чоловік отримав поранення. Про його стан ще невідомо. Розбитий торговий центр, багато пошкоджено дахів у селі, 4-5 будинків сильно пошкоджені. Скільки повністю зруйнованих, поки що точно не знаю, один точно”, — сказав Тертишний.