Кримінал

Росіяни обстріляли Запорізьку область, 7 людей загинули

11 Жовтня 2022 21:15
16

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти ввечері 11 жовтня обстріляли Запорізьку область з РСЗО та артилерії – загинуло 7 осіб, 7 людей травмовані.

“Знову під ударом Запорізька область. російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ.

Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані”, – повідомив заступник керівника ОП.

За словами Тимошенка, відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Юрій БУТУСОВ

У России осталась только пропаганда
Александр КИРШ

Как разоблачили блефанутого
Александр КИРШ

Смелого путин боится 
Юрій ЛУЦЕНКО

Найкращий подарунок до свята Покрови
усі думки
ТОП-новини
11 Жовтня 2022 18:41
98

Україна звільнила з російського полону 32 захисників
11 Жовтня 2022 21:15
16

Росіяни обстріляли Запорізьку область, 7 людей загинули
11 Жовтня 2022 20:26
22

Зеленський закликав виключити Росію з ЮНЕСКО
11 Жовтня 2022 19:19
78

ЗСУ поцілили у 4 склади з боєприпасами окупантів, – Генштаб
11 Жовтня 2022 18:06
202

Україна першою у світі отримала систему ППО IRIS-T, – ЗМІ
Останні новини
усі новини