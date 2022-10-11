Росіяни обстріляли Запорізьку область, 7 людей загинули

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що окупанти ввечері 11 жовтня обстріляли Запорізьку область з РСЗО та артилерії – загинуло 7 осіб, 7 людей травмовані.

“Знову під ударом Запорізька область. російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ.

Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані”, – повідомив заступник керівника ОП.

За словами Тимошенка, відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.