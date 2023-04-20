Кримінал

Росіяни обстріляли прикордонні села на Чернігівщині: одна людина загинула

20 Квітня 2023 13:28
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війна

Російські війська обстріляли прикордонні села Грем’ячка та Галаганівка на Чернігівщині. Одна людина загинула, ще двоє поранені.

Про це повідомляє оперативне командування «Північ».

Так, з 10:40 до 11:00 зафіксували два приходи у Грем’ячці. Ймовірно, стріляли з міномета 120 мм. Інформації про пошкодження інфраструктури чи постраждалих цивільних немає.

А з 11:00 до 11:15 чотири прильоти зафіксували у Галаганівці. Там теж, ймовірно, стріляли з міномета 120 мм. Троє місцевих жителів зазнали поранень. В однієї жінки були осколкові поранення голови, вона померла в лікарні.


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