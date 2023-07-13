Росіяни обстріляли Херсонщину сотнями снарядів, двоє людей загинули

Російські війська за добу випустили 487 снарядів по Херсонській області, загинули двоє, дістали поранення троє людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За минулу добу противник здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, “Градів”, авіації, СПГ, БМП та БПЛА.
По місту Херсон ворог випустив 33 снаряди.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
Через російську агресію 2 людини загинули, ще 3 дістали поранення.