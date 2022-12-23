Кримінал

Росіяни обстріляли енергетичний об’єкт ДТЕК, загинув працівник

23 Грудня 2022 21:45
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війна

Війська російської федерації у п’ятницю, 23 грудня, обстріляла один з енергетичних об’єктів ДТЕК, він припинив генерацію електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

«Сьогодні, 23 грудня, окупанти інтенсивно обстріляли одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго, внаслідок чого було пошкоджено його обладнання й станція припинила виробництво електроенергії», – ідеться в повідомленні.

У ДТЕК повідомили, що через атаку загинув працівник підприємства, ще один дістав поранення.

«Це вже 21 терористична атака росії на енергетичні об’єкти ДТЕК. Коли обстріл закінчиться – енергетики почнуть відновлювати роботу обладнання», – сказано в повідомленні.


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