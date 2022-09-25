Кримінал

Росіяни направляють мобілізованих без підготовки на лінію зіткнення, – Генштаб

25 Вересня 2022 19:21
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війна

У Генштабі ЗСУ заявляють, що російське командування направляє новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки безпосередньо на лінію зіткнення на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

“Командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення.

Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків”, – йдеться у повідомлені.

У Генштабі також повідомляють, що з 22 вересня військові комісаріати РФ працюють у цілодобовому режимі, а особам, які намагаються ухилитися від мобілізації погрожують кримінальною відповідальністю.

Повідомляється також, що у Севастополі в тимчасово окупованому Криму чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток. Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої “спеціальної операції”.


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