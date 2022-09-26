Кримінал

Росіяни намагалися обстрілами зірвати гуманітарну місію до Козачої Лопані

26 Вересня 2022 15:19
30
війна

Російські військові намагалися обстрілами зірвати гуманітарну місію, коли гвардійці направляли до Козачої Лопані гуманітарний вантаж Латвії.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

“Військовослужбовці Національної гвардії України доправили до Козачої Лопані гуманітарний вантаж, зібраний під егідою Національних Збройних Сил Латвійської Республіки. Незадовго до приїзду вантажу російські окупанти здійснили обстріл селища”, – пише пресслужба МВС.

До гуманітарного вантажу увійшли продукти та одяг для цивільних. Також було передано військовий одяг й трохи спорядження нашим воїнам.

Це вже 18 вантаж від Латвії починаючи з 2015 року та другий з початку повномасштабного вторгнення Росії.

“Вантаж зустріли цивільні мешканці та представники органів самоврядування. Його роздадуть у Козачій Лопані та прилеглих населених пунктах”, – додає пресслужба.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
Сергій ПРИТУЛА

Мобілізація росіян. Що далі?
усі думки
ТОП-новини
26 Вересня 2022 16:21
0

Перемога над Росією не буде остаточною, а дасть час готуватися до нової війни, – Залужний
26 Вересня 2022 14:42
68

Росіяни завдали ракетного удару по Первомайському, загинула дівчина
26 Вересня 2022 14:15
155

Зеленський показав фото знищеної Салтівки
26 Вересня 2022 13:57
293

У екс-командувача британської армії погані новини для російських новобранців
26 Вересня 2022 13:30
150

Російські військові розгортають блокпост на кордоні з Грузією
Останні новини
усі новини