Росіяни готуються обстрілювати Херсон, – Кім

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що росіяни готуються обстрілювати тимчасово окупований ними ж Херсон.
“Розсилають повідомлення “евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон”. Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію… у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль”, – сказав Кім.
Голова ОВА зазначив, що окупанти вмикають масове ІПСО і закликав не вірити в нісенітниці і пропаганду загарбників.
Він запевнив, що робота ЗСУ ведеться по всіх напрямках, українські військові – красені.
“Спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам”, – додав Кім.