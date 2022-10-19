Кримінал

Росіяни готуються обстрілювати Херсон, – Кім

19 Жовтня 2022 10:56
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війна, окупація

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім каже, що росіяни готуються обстрілювати тимчасово окупований ними ж Херсон.

“Розсилають повідомлення “евакуюйтеся, будуть ЗСУ обстрілювати Херсон”. Знаючи російську тактику, і що вони копають укріплення в районі Чаплинки під ствольну артилерію… у мене відчуття, що росіяни готуються бити по Херсону. На жаль”, – сказав Кім.

Голова ОВА зазначив, що окупанти вмикають масове ІПСО і закликав не вірити в нісенітниці і пропаганду загарбників.

Він запевнив, що робота ЗСУ ведеться по всіх напрямках, українські військові – красені.

“Спостерігаємо, як наші військові дають під зад російським окупантам”, – додав Кім.


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