Росіяни атакували вночі Україну 24 “шахедами”, усі дрони знищили

Цієї ночі Сили оборони України збили 24 дрони-камікадзе “Шахед”.
Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.
“У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.
За попередніми даними, противник застосував 24 “Шахеди”. Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України”, – йдеться у повідомлені.