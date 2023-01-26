Кримінал

Росіяни атакували вночі Україну 24 “шахедами”, усі дрони знищили Цієї ночі Сили оборони України збили 24 дрони-камікадзе “Шахед”. Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ. “У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря. За попередніми даними, противник застосував 24 “Шахеди”. Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України”, – йдеться у повідомлені. Поділитися:



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