Кримінал

Росіяни атакували вночі Україну 24 “шахедами”, усі дрони знищили

26 Січня 2023 07:04
31
війна

Цієї ночі Сили оборони України збили 24 дрони-камікадзе “Шахед”.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

“У ніч на 26 січня російські окупанти відновили атаки України дронами-камікадзе іранського виробництва “Shahed-136/131”. Пуски ударних БпЛА здійснювались із східного узбережжя Азовського моря.

За попередніми даними, противник застосував 24 “Шахеди”. Усі 24 – знищено зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, мобільними вогневими групами Повітряних сил у взаємодії з підрозділами ППО інших складових Сил оборони України”, – йдеться у повідомлені.


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