Кримінал

Росіяни атакували Україну дронами-камікадзе

18 Квітня 2023 09:05
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війна

Російські окупанти атакували Снігурівку Миколаївської області дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано сім влучань.

Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.

За його словами, громада була атакована іранськими БПЛА у ніч проти 18 квітня.

Є сім прильотів у два об’єкти промислової інфраструктури.

Кухта заявив, що жертв та постраждалих немає.

“На превеликий жаль, ворог продовжує, і, можливо, продовжуватиме обстріли, тому закликаю всіх бути пильними. Бережіть себе та своїх близьких”, — написав чиновник.


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