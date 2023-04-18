Росіяни атакували Україну дронами-камікадзе

Російські окупанти атакували Снігурівку Миколаївської області дронами-камікадзе Shahed-136, зафіксовано сім влучань.
Про це повідомив голова Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта.
За його словами, громада була атакована іранськими БПЛА у ніч проти 18 квітня.
Є сім прильотів у два об’єкти промислової інфраструктури.
Кухта заявив, що жертв та постраждалих немає.
“На превеликий жаль, ворог продовжує, і, можливо, продовжуватиме обстріли, тому закликаю всіх бути пильними. Бережіть себе та своїх близьких”, — написав чиновник.
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