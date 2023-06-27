Росія захоплювала в заручники понад 800 цивільних, 77 з них були страчені – ООН

Спостережна місія ООН в Україні документально підтвердила захоплення військами РФ понад 800 мирних жителів, з них 77 були страчені.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство цитує текст звіту, в якому сказано, що офіс ООН з прав людини “виявив закономірності поведінки, які включали довільні затримання, які призводили до подальших порушень прав людини, включаючи тортури, жорстоке поводження та насильницькі зникнення”.

У звіті йдеться, що Україна також нібито “порушувала міжнародне право, довільно затримуючи цивільних осіб, але у значно менших масштабах”.