Росія вночі атакувала Україну дронами

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 30 грудня окупанти випустили з десяток безпілотників.

Відомо про 10 знищених дронів над Дніпропетровщиною та Запоріжжя. Також збити безпілотники вдалося й у небі над Київщиною.

“Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК “Схід” у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Марлін у Дніпропетровській та Запорізькій областях”, – повідомляє Повітряне командування “Схід”.

Як зазначив глава КМВА Сергій Попко, цієї ночі столиці вдалося витримати чергову атаку іранськими дронами “Шахід”. За наявною інформацією, у небі над Києвом зафіксували 5 дронів. Силам ППО вдалося завдати вогневого ураження по цілях ворога.

Відомо, що один з “Шахідів” влучив в адміністративну будівлю, що у Голосіївському районі міста. Вона зазнала часткового руйнування. Також відомо, що пошкоджень зазнали вікна у житловому будинку, розташованому поблизу.