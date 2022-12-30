Кримінал

Росія вночі атакувала Україну дронами

30 Грудня 2022 07:01
100
війна

Російські військові продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч проти 30 грудня окупанти випустили з десяток безпілотників.

Відомо про 10 знищених дронів над Дніпропетровщиною та Запоріжжя. Також збити безпілотники вдалося й у небі над Київщиною.

“Вночі авіацією та зенітними ракетними підрозділами ПвК “Схід” у взаємодії з протиповітряною обороною Сухопутних військ знищено 9 БПЛА типу Шахед та 1 Марлін у Дніпропетровській та Запорізькій областях”, – повідомляє Повітряне командування “Схід”.

Як зазначив глава КМВА Сергій Попко, цієї ночі столиці вдалося витримати чергову атаку іранськими дронами “Шахід”. За наявною інформацією, у небі над Києвом зафіксували 5 дронів. Силам ППО вдалося завдати вогневого ураження по цілях ворога.

Відомо, що один з “Шахідів” влучив в адміністративну будівлю, що у Голосіївському районі міста. Вона зазнала часткового руйнування. Також відомо, що пошкоджень зазнали вікна у житловому будинку, розташованому поблизу.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
30 Грудня 2022 11:19
11

Дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки, – Укренерго
30 Грудня 2022 11:42
2

Знищено 58 із 70 крилатих ракет, чотири БПЛА і вертоліт МІ-8. Повітряні сили уточнили дані за 29 грудня
30 Грудня 2022 09:34
35

За ніч Повітряні сили збили загалом 16 “Шахедів”
30 Грудня 2022 08:17
42

За добу Росія втратила на війни в Україні 690 окупантів, 58 крилатих ракет, 23 дрони та 8 танків
30 Грудня 2022 07:12
20

Сили оборони відбили ворожі атаки в районі 11 населених пунктів на Донбасі, – Генштаб
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
Василь КОРЯК

Бах кручє Вагнера
Александр КИРШ

Хотят ли в мордоре войны: от пох к нах
Александр КИРШ

Китай отказал путину в политическом убежище, а вот Аргентина — нет
комбатант

Перше повернення додому
усі думки