Кримінал

Росія спускає воду з Каховського водосховища.

14 Лютого 2023 17:59
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окупація

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія спускає воду з Каховського водосховища. Це загрожує тим, що навколишні населені пункти залишаться без доступу до питної води, а Запорізька АЕС – без необхідного охолодження, сказав він на засіданні уряду.

“Росіяни тепер намагаються позбавити українців доступу до водопостачання. Після часткового руйнування та зумисного відкриття росіянами шлюзів Каховської ГЕС ми щодня втрачаємо тисячі кубометрів води”, – сказав Шмигаль.

Зниження рівня води у сховищі створює ризики ядерного інциденту на ЗАЕС, додав він.

“Тому цивілізований світ не повинен мовчати. Україна закликає всіма доступними засобами тиснути на Росію, аби вона закрила шлюзи та відновила гідротехнічні споруди на Каховській ГЕС. Або ж дозволила це зробити українським фахівцям”, – сказав прем’єр.


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