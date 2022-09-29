Росія може застосувати тактичну ядерну зброю по лінії фронту, командних центрах і критичній інфраструктурі, – ГУР

Українська розвідка оцінює як дуже високу ймовірність застосування Росією тактичної ядерної зброї.

Про це представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадими Скібіцький заявив The Guardian.

“Удари, ймовірно, будуть націлені на місця вздовж лінії фронту, де дислокується велика кількість особового складу та техніки, а також по важливих командних центрах та критичній інфраструктурі. Щоб їх зупинити, нам потрібні не лише зенітні, а й протиракетні системи”, – зазначив представник воєнної розвідки України.

За словами Скібіцького, завдання України полягає в тому, щоб завдати найбільших втрат Росії на полі бою, що разом із санкціями та політичною ізоляцією матиме вплив на російську економіку та суспільство.