Кримінал

Російський загарбник не припиняє обстріли населених пунктів Харківщини

19 Вересня 2022 08:25
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Армія РФ обстрілювала населені пункти Харківської області з танків, мінометів та артилерії.

Про це повідомили у зведенні Генеральний штаб ЗСУ.

“На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та артилерії, а саме: на Слобожанському напрямку — в районах населених пунктів Гоптівка, Гур’їв Козачок, Кам’янка та Куп’янськ”, — йдеться у повідомленні.

Також, за інформацією Генштабу, постраждала інфраструктура населених пунктів Степове, Петрівка, Миролюбівіка, Першотравневе.

Сили оборони України успішно відбили атаку окупантів в районі Миколаївки Другої.


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