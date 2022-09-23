Російські окупанти завдали шкоди довкіллю Харківщини на суму 78 мільярдів, — Держекоінспекція

Фахівці Державної екологічної інспекції відвідали деокуповані Чугуївський та Ізюмський райони Харківської області.

Спеціалісти підрахували, що російське вторгнення завдало шкоди довкіллю Харківської області на суму 78,5 мільярдів гривень, повідомили у Держекоінспекції.

“Чугуївський та Ізюмський райони зазнали найбільших руйнувань. Під час поїздки були оглянуті об’єкти, що найбільше постраждали від збройної агресії Росії”, — йдеться у повідомленні.

“Левова частка збитків припадає на земельні ресурси нашої держави, що постраждали через засмічення земель та забруднення ґрунтів”, — повідомляє Держекоінспекція.