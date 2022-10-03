Російські окупанти випустили в бік Запоріжжя близько 10 ракет С-300

Вранці 3 жовтня російські військові завдали чергового ракетного удару по Запоріжжю та двох селах Запорізького району. Випущено близько десяти ракет С-300.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

В обласному центрі руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури. Наразі відомо про одного пораненого, його ушпиталено.

Зокрема, руйнувань зазнав реабілітаційний центр, де навчались діти з особливими потребами.

Внаслідок атак по селах поблизу міста, поранених немає. За попередньою інформацією, ракети поцілили поза населених пунктів.