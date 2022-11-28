Російські окупанти вдарили ракетами по Куп’янському району Харківщини

Минулої доби РФ випустила ракети по селу Безмятежне Куп’янського району Харківської області.

Про це вранці 28 листопада повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі. Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих”, — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, окупанти також обстрілювали Чугуївський та Харківський райони області.