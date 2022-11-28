Кримінал

Російські окупанти вдарили ракетами по Куп’янському району Харківщини

28 Листопада 2022 09:23
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війна

Минулої доби РФ випустила ракети по селу Безмятежне Куп’янського району Харківської області.

Про це вранці 28 листопада повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

“Є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі. Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих”, — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, окупанти також обстрілювали Чугуївський та Харківський райони області.


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