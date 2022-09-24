Кримінал

Російські найманці готують провокації вздовж білорусько-українського кордону

24 Вересня 2022 17:17
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Російські найманці готують провокації на кордоні України та Білорусі. Можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Білорусі – Пінськ, Іванове та Кобрин.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

“20 вересня до Мінська прибули найманці ПВК “Ліга”, які можуть бути залучені до організації провокацій на українському кордоні”, – йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, що отримані від білоруського підпілля, до Мінська прибуло 130 найманців ПВК “Ліга” з особистою зброєю та боєприпасами.

Вже 22 вересня на територію білоруського приватного охоронного підприємства “ГардСервіс”, де розміщуються найманці, було доставлено 300 одиниць форми військових ЗСУ, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

“Можливі диверсії очікуються в районі населених пунктів Пінськ, Іванове та Кобрин”, – уточнюють в ЦНС.


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