“Росатом” змінив юридичну адресу захопленої ЗАЕС, – “Енергоатом”

Після окупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції в “Росатомі” змінили юридичну адресу підприємства, фейково “перепідпорядкувавши” ЗАЕС москві.

Про це повідомляє “Енергоатом”.

“Таким чином окупанти вкотре намагаються підкреслити приналежність Запорізької АЕС до рф, проте подібні дії аж ніяк не змінюють юридичного статусу станції. І скільки б рашисти не намагались ототожнювати ЗАЕС із росією, увесь цивілізований світ вважає станцію тимчасово захопленою та вимагає повернути її під контроль України”, – йдеться в повідомленні.

Крім того зазначається, що російські військові на тимчасово окупованій території України повторюють дії фашистів під час Другої світової війни в анексованих Судетах чи Гданську: “Вони “віджимають” в енергодарців рухоме та нерухоме майно і, прикриваючись потребами російської армії, рейдерять місцеві підприємства, щоб набити власні кишені”.