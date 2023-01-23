Кримінал

РФ випустила ракету по селищу Пісочин на Харківщині

23 Січня 2023 08:54
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війна

Це сталося пізно увечері у неділю 22 січня. Удар був нанесений по Пісочину (Харківський район). На щастя, ніхто не постраждав.

“Ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по селищу міського типу Пісочин. Зруйновано господарчу споруду”, – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Також у неділю російська армія обстріляла прикордонне село у Золочівській громаді, через що у власному будинку загинула жінка. Це сталося у селі Петрівка, жінці було 67 років.

Окрім того, у Куп’янську ворожий снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, у Вовчанську через влучання у приватний будинок був поранений 49-річний чоловік.


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