Рашисти випустили ракети по Одещині

Ввечері 21 березня ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря.

Про це повідомив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

“Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок”, – йдеться в повідомленні.

Крук також зазначив, що є постраждалі, але попередньо без жертв.

Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано.

Пізніше Повітряні Сили ЗС України повідомили про збиття двох керованих ракет класу “повітря-поверхня” Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.

ОНОВЛЕНО:

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив, що дві ракети вдалося збити силам ППО, а ще дві, на жаль, влучили по місту. Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря – відомо про трьох поранених.