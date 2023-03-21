Кримінал

Рашисти випустили ракети по Одещині

21 Березня 2023 21:48
26
читать на русском →
ракетний удар

Ввечері 21 березня ворог здійснив ракетний удар по Одещині. Ворожі винищувачі СУ-35 здійснили пуск ракет з моря.

Про це повідомив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

“Завдяки ефективній роботі сил ППО частину ракет знищено, проте є влучення, внаслідок чого частково пошкоджено цивільний будинок”, – йдеться в повідомленні.

Крук також зазначив, що є постраждалі, але попередньо без жертв.

Підрозділами ДСНС пожежу станом на 20.40 локалізовано.

Пізніше Повітряні Сили ЗС України повідомили про збиття двох керованих ракет класу “повітря-поверхня” Х-59, випущені російськими винищувачами Су-35 з акваторії Чорного моря.

ОНОВЛЕНО:

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак уточнив, що дві ракети вдалося збити силам ППО, а ще дві, на жаль, влучили по місту. Був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря – відомо про трьох поранених.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
21 Березня 2023 21:48
26

Рашисти випустили ракети по Одещині
21 Березня 2023 20:56
20

Новим керівником Укрзалізниці став Євген Лященко
21 Березня 2023 20:29
42

33 держави створять спецтрибунал щодо злочинів росії проти України
21 Березня 2023 18:56
42

На Бахмутському напрямку ворог втрачає наступальний потенціал, – Генштаб
21 Березня 2023 18:32
57

Федоров розповів, що буде робити на новій посаді віцепрем’єр-міністра
Останні новини
усі новини

Думки

Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
усі думки