Кримінал

Рашисти обстріляли Дніпропетровщину: двоє чоловіків загинули (фото)

18 Вересня 2022 18:03
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Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені у наслідок обстрілу Нікопольського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

“Росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли «Градами» та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів…

У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція”, – зазначив Резніченко.


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