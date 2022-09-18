Рашисти обстріляли Дніпропетровщину: двоє чоловіків загинули (фото)

Двоє чоловіків загинули. Ще двоє чоловіків та жінка поранені у наслідок обстрілу Нікопольського району на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

“Росіяни пообіді чотири рази ударили по трьох громадах району – Покровській, Червоногригорівській та Нікопольській. Стріляли «Градами» та важкою артилерією. Скерували на мирних людей понад 60 снарядів…

У громадах є руйнування. Їх масштаби уточнюються. На місці працюють рятувальники та поліція”, – зазначив Резніченко.