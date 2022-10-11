Рашисти били по Львівщині ракетами Х-101, “Калібрами” та “Іскандерами”, – Козицький

На Львівщині російська армія завдала комбінованих ударів по критичній інфраструктурі області.

Про це сьогодні під час пресбрифінгу повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Укрінформ.

“За попередніми даними, удар був комбінований як з літаків ракетами Х-101, так і ракетами “Калібр” з Чорного моря. Також ймовірно були удари й з “Іскандерів”. На цей час відбувається обстеження пошкоджених об’єктів і уламків ракет, якими наносилися удари”, – сказав Козицький.

Очільник області наголосив, що напередодні, 10 жовтня, по Львівській області було випущено 15 ракет, з них сім збили ППО, сьогодні відбулося три влучання в ТЕЦ, одну ракету збили над Львівщиною військові Північного командування “Захід”.