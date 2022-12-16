Кримінал

Ракетний удар по будинку в Кривому Розі. Двоє людей загинули

16 Грудня 2022 11:29
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війна

У Кривому Розі російська ракета влучила у житловий будинок. У результаті загинули двоє людей, щонайменше п’ятеро – зазнали поранень. Серед постраждали діти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Так, обласний голова уточнив, що всі постраждалі перебувають у лікарні.

“Масована ворожа атака на область. У Кривому Розі російська ракета поцiлила у житловий будинок. Зруйнований під’їзд. Двоє людей загинули. Щонайменше п’ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні”, – повідомив він.


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