Ракетний обстріл Краматорська та Костянтинівки: є загиблі та поранені

Троє загинули й троє отримали поранення через ранковий обстріл Донеччини 14 червня, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

О 5 ранку військові РФ спрямували ракети по Краматорську та Костянтинівці — дві людини загинули та двоє поранені у Краматорську, одна людина загинула й одна поранена у Костянтинівці.

“Ракети, випущені рашистами, влучили у приватний сектор міст і завдали значної шкоди: у Краматорську вщент зруйновано щонайменше 5 і пошкоджено два десятки приватних будинків, у Костянтинівці — два зруйновані і пошкоджені 55. Крім того, постраждав газогін та електромережі”, — написав Кириленко.

Рятувальні та комунальні служби працюють на місці подій та надають допомогу людям.