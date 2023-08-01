Придбав майна на 350 тис. дол: на Дніпропетровщині провели обшуки в обласного воєнкома

На Дніпропетровщині керівника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у незаконному збагаченні. За час воєнного стану він придбав майна на 350 000 доларів.

Про це повыдомляэ МВС України.

За повідомленням, за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК оформив на батька автомобілі та дві квартири на території Дніпра.

Фігурант також зареєстрував на члена родини (фізичну особу-підприємця) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м².

Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання начальника обласного ТЦК та його близьких осіб, які були залучені до злочинної діяльності.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.